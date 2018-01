Novara, carro funebre tampona un'auto: morti marito e moglie, grave una donna

Una coppia di Biella ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4, in territorio di Romentino, direzione Torino. I coniugi viaggiavano su una vettura quando sono stati da un carro funebre: Germana Boin, 55 anni, è rimasta uccisa sul colpo mentre il marito, Mario Marcotti, 56 anni, è morto poco dopo essere stato portato all'ospedale di Novara. Un'altra donna, di 55 anni, è ricoverata ma non è in pericolo di vita, mentre l'autista del carro funebre, un trentunenne, è al pronto soccorso in stato di choc. Sul luogo dell'incidente sono intervenute, oltre alla Polizia stradale e ai soccorritori del 118, due squadre dei vigili del fuoco di Novara e Magenta.

Giovedì 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:31



