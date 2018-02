Pamela, esclusiva del Messaggero/ Il nigeriano prima del suo arresto: «Non l'ho fatta a pezzi io»

di Rosalba Emiliozzi

MACERATA «Non l'ho fatta a pezzi io». E mima il gesto di tagliare in quattro parti il braccio di Pamela. E' l'immagine choc di Desmond Lucky, 22 anni, nigeriano richiedente asilo, arrestato ieri per omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere della 18enne romana fatta in venti pezzi e riposta in due trolley trovati nella campagna di Pollenza, in provincia di Macerata. Giovedì scorso, quando era solo un indagato in stato di libertà, nel primo pomeriggio era nella sala scommesse di...