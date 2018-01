Napoli, anziani truffati di mille euro da finto nipote-corriere di gadget elettronici: ecco come l'hanno scoperto

Li contattava al telefono spacciandosi per un nipote. Diceva di aver ordinato un articolo tecnologico che sarebbe arrivato per mano di un corriere a cui i nonni avrebbero dovuto pagare il pacco in contanti. Poi, bussava alla loro porta, a Napoli, dicendo di essere appunto il corriere e intascando i contanti. Ora, però, è stato scoperto e arrestato. Vittime del raggiro di un venticinquenne napoletano decine di anziani.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'indagato il 9 ottobre ha truffato una coppia di coniugi di 90 e 87 anni, facendosi consegnare mille euro. Il 30 ottobre invece si è fatto dare altri 900 euro da un 96enne. I carabinieri lo hanno identificato grazie all'analisi di diverse telecamere della zona. Ora si trova ai domiciliari.



Venerdì 19 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA