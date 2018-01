Napoli, 15enne pestato: presa la babygang

Svolta nelle indagini sulla violenta aggressione ai danni di Gaetano, il minore picchiato da un gruppo di giovanissimi all'esterno della stazione della metropolitana di Chiaiano a Napoli lo scorso 12 gennaio. Gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati di Scampia e di Chiaiano, coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, hanno eseguito 9 ordinanze cautelari, 8 in Comunità e uno per la permanenza in casa, nei confronti di altrettanti minori. I nove provvedimenti cautelari interessano minori di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, tutti incensurati, sei dei quali iscritti ad istituti scolastici. Il decimo minore che ha preso parte all’aggressione risulta essere minore di 14 anni e non imputabile.



I giovanissimi sono accusati di lesioni gravissime e di aver provocato danni irreversibili nei confronti di un minore. Sono stati identificati grazie alle telecamere in zona e alla decisione di alcuni indagati di riferire alcuni particolari della aggressione.

L’analisi dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza ha evidenziato la presenza dei dieci giovani, tutti identificati, che alle ore 18.30 di quel 12 gennaio, con modalità di branco, aggredivano senza motivazione alcuna Gaetano.

Stando a quanto emerso finora, quella sera all’esterno della Metro di Chiaiano venne consumata una sorta di prova di forza da parte del più giovane del gruppo intenzionato a picchiare qualcuno a casaccio. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice Paola Brunese su richiesta della pm Emilia Galante Sorrentino, che con la procuratrice Maria de Luzemberger ha coordinato sin dalle prime battute investigative le indagini dei poliziotti dei commissariati Scampia e Chiaiano.



I soggetti, in esito ad incessanti attività investigative realizzate dalla Polizia di Stato, sono stati tutti progressivamente individuati e sottoposti a interrogatori anche nei giorni successivi all'aggrssione; sono state altresì effettuate ricognizioni fotografiche e acquisite dichiarazioni da parte di alcuni indagati, che hanno consentito una puntuale ricostruzione dei fatti.