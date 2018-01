Napoli, scippa una mamma e rischia di far cadere il bimbo di sette mesi: i carabinieri lo arrestano prima del linciaggio

Scippa una mamma e rischia il pestaggio. Un uomo di 37 anni per rubare la borsa a una mamma ha rischiato di far rovinare a terra il passeggino nel quale la signora portava il figlio di 7 mesi. E' stato arrestato a Caivano (Napoli) dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.



Stefano Fratianna, già noto alle forze dell'ordine, ora accusato di furto con destrezza, è stato inseguito e bloccato dai militari sottraendolo dalla reazione di alcune persone intenzionate a picchiarlo. Adesso è ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. La borsa è stata restituita alla donna.

Domenica 28 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA