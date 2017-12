Napoli, la sfida delle babygang: l'albero di Natale della Galleria Umberto I rubato di nuovo

È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale «dei desideri», allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. Rubato prima di Natale e ritrovato dalla polizia, abbattuto in una seconda occasione e rimesso in piedi, la scorsa notte è stato «aggredito» ben due volte. Nella prima circostanza, la volante della polizia in servizio di pattuglia nella zona lo ha trovato sradicato e abbattuto. Sono stati chiamati i vigili urbani, e l'albero è stato risistemato e transennato.



Al secondo passaggio della volante, tutto in regola. Al terzo passaggio gi agenti hanno constatato che l'albero era stato portato via di nuovo: le ricerche hanno permesso di ritrovarlo più tardi in una aiuola di piazzetta Montecalvario. Per l'ennesima volta è stato recuperato e riconsegnato ai titolari del caffè Gambrinus, che lo stanno ricollocando.



«Stanotte le babygang hanno portato via l'albero dei Desideri distruggendo i rosoni e i marmi della Galleria Umberto I usando seghe e martelli. I delinquenti stavolta hanno alzato il tiro, ma non ci arrendiamo», commenta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, promotore con il Gambrinus dell'installazione dell'albero al quale, secondo tradizione, i napoletani affiggono bigliettini con i propri desideri per il nuovo anno.

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA