Napoli, scoperta maxi evasione fiscale sul rinnovo delle patenti di guida: sette medici sotto accusa

Un'evasione fiscale da oltre 1,5 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Napoli nel corso di accertamenti nei confronti di sette medici, tra Napoli e Ischia, per le pratiche relative al rinnovo delle patenti di guida. I finanzieri del I gruppo Napoli, nell'ambito di mirati approfondimenti ispettivi su oltre 154mila visite mediche eseguite da sanitari di Napoli ed Ischia, nell'ultimo triennio di imposta, sono riusciti a ricostruire «un sistematico occultamento di compensi».



Sono emerse «criticità» riguardo a sette professionisti, alcuni medici di base, altri medici militari in quiescenza. Basti pensare che uno dei medici sottoposti a controllo tra il 2015 ed il 2016, aveva effettuato oltre 28.000 visite per le quali, fanno sapere i finanzieri, ha percepito in nero, al netto della quota trattenuta dalla scuola guida, compensi che hanno fatto emergere uno scostamento di circa 450.000 euro rispetto a quanto invece regolarmente dichiarato. Altri tre medici hanno invece ritenuto di accedere agli strumenti di compliance, sanando la propria irregolare posizione con l'amministrazione finanziaria.

Giovedì 8 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA