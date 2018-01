Napoli, migliora il ragazzo pestato dalla baby gang: ascoltati alcuni minorenni

C'è «cauto ottimismo» tra gli investigatori di Napoli, impegnati nelle indagini sull'aggressione del quindicenne brutalmente pestato da un branco di giovanissimi venerdì sera nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano. Indagini che hanno portato a rintracciare alcuni minorenni ascoltati nelle ultime ore come persone informate sui fatti.



Il questore di Napoli, Antonio De Iesu, segue personalmente gli sviluppi delle indagini condotte dai commissariati di polizia di Scampia e di Chiaiano, sotto il coordinamento della procura per i minorenni. Il pm ha ascoltato alcuni minori, mentre proseguono le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, per trovare riscontro con le dichiarazioni delle persone presenti sul posto. «Allo stato - si sottolinea in questura - le indagini, pur connotate da cauto ottimismo, non hanno determinato né fermi né denunce di minorenni quali autori dell'aggressione», contrariamente a quanto riportato da alcuni media. Prosegue positivamente il decorso operatorio del 15enne ferito, che ha subito l'asportazione della milza. Il ragazzo è ricoverato nell'ospedale di Giugliano: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi ma le condizioni del paziente non destano preoccupazioni.

Domenica 14 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA