Blitz anticamorra nel cuore di Napoli: duecento poliziotti in campo, sgominato il clan Vastarella

Blitz della Polizia nel rione Sanità a Napoli. Circa duecento poliziotti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di presunti promotori e affiliati del clan Vastarella ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, ricettazione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma, minacce. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Napoli.



Al blitz partecipano gli uomini della squadra mobile e del commissariato San Carlo Arena di Napoli, oltre a quelli del reparto prevenzione crimine e dell'ufficio prevenzione generale. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 in questura a Napoli.

Sabato 3 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:03



