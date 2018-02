Napoli, badante picchia un'anziana e tenta di soffocarla con un cuscino: arrestata

Ha aggredito la donna di 85 che avrebbe dovuto accudire. Per questo motivo, Galyna Kyrianova, cittadina ucraina 59enne, è finita in manette per aggressione e lesioni in danno dell'anziana. La donna è accusata anche di resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Ad arrestarla, ieri sera a Napoli, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato «Bagnoli». A dare l'allarme è stato il figlio della vittima, che non riusciva a contattare né la madre né la badante. Ha quindi chiesto aiuto a una vicina che aveva una copia delle chiavi e che, entrata in casa, ha trovato l'appartamento a soqquadro, l'anziana in lacrime e la badante in grande stato di agitazione.



Il figlio della vittima ha quindi chiamato il 113. L'anziana ha dichiarato di essere stata picchiata dalla badante e che l'arrivo provvidenziale della vicina ha evitato che la soffocasse con un cuscino. Il tentativo di identificare la cittadina ucraina ha scatenato ulteriormente l'aggressività della donna che, urlando in lingua straniera, ha cominciato a lanciare oggetti e ha colpito una poliziotta alla testa con una bottiglia.

