Napoli, abusi sulla figlia tredicenne: arrestato grazie a una chat su Facebook

A tredici anni si è confidata sui social, lanciando segnali di disagio e richieste di aiuto. Le sue parole sono state intercettate da un poliziotto, che ha sporto denuncia facendo scattare un'inchiesta. Dalle indagini non è emerso solo che la ragazzina era vittima di abusi, ma anche che il suo aguzzino era il padre. Ora, l'uomo è finito in manette. E' successo a Nola, in provincia di Napoli. A salvare la tredicenne è stato un agente della Questura di Milano che è riuscito a scoprire il malessere della minore tenendo sotto controllo una chat di Facebook sulla quale i fan di un cantante si scambiavano pareri e messaggi. L'agente ha avvertito la Procura della Repubblica di Nola (Napoli) che, con l'aiuto dei carabinieri, ha scoperto cosa stesse succedendo. La ragazzina, da luglio, era vittima di abusi sessuali. Ora, suo padre, un 41enne, è in carcere con l'accusa di violenza aggravata e continuata. I militari lo hanno tenuto sotto controllo con pedinamenti e intercettazioni ambientali.

