Napoli, 15enne accoltellata per rapina da due ragazzini di 10 e 14 anni

Sono stati identificati i responsabili della rapina alla ragazzina di 15 anni, ferita con una coltellata intorno alle 20.45 di sabato sera in viale Campi Flegrei. Sono due ragazzini di 14 e 10 anni. Il più grande è figlio di un pregiudicato ritenuto ai vertici di un gruppo criminale della zona e attualmente detenuto insieme al figlio, quest’ultimo arrestato per estorsione; l’altro, quello che ha sferrato il fendente, è figlio di un uomo ritenuto vicino allo stesso gruppo criminale e si era reso responsabile di un episodio analogo qualche mese fa nella stessa zona.I due sono stati identificati dagli investigatori del commissariato di Bagnoli, che hanno avviato le indagini sabato notte, dopo il ferimento della vittima. L’aggressione era avvenuta nell’isola pedonale di viale Campi Flegrei, a Bagnoli. Il gruppetto di bulli, tra cui i due denunciati, aveva preso di mira una ragazzina di 14 anni di Cavalleggeri che era insieme ad alcune amiche. Le avevano tirato contro delle bottiglie d’acqua e poi le avevano spintonate e malmenate. Nella ressa alla ragazza era caduto il cellulare, che subito era stato recuperato da uno degli aggressori.Lei aveva provato a farselo restituire, ma inutilmente. Così aveva chiesto aiuto alla sorella di un anno più grande e le aveva raccontato l’accaduto. All’arrivo dell’altra ragazza, anche lei con un’amica, i bulli avevano malmenato anche loro. Il ragazzino di 10 anni, con un coltello tra le mani, aveva minacciato anche gli automobilisti di passaggio che si erano fermati vedendo la scena. Quando alcuni passanti erano intervenuti in difesa delle ragazzine, uno degli aggressori le aveva lanciato contro il telefono cellulare.Le due sorelle erano scappate verso la Cumana e, arrivate a Fuorigrotta, si erano rese conto che quella più grande era stata ferita alla coscia. Avevano chiamato i genitori, che le avevano raggiunte in piazza San Vitale e accompagnate al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo; la ragazza era stata medicata per contusioni varie e la ferita era stata suturata, era stata dimessa con 7 giorni di prognosi. I due ragazzi, identificati dalla Polizia, sono stati denunciati in stato di libertà per tentata rapina aggravata in concorso.