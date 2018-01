Pordenone, la gita al casolare di montagna finisce in tragedia: trovato morto dal figlio

di Paola Treppo

Gita al casolare, poi non risponde più: lo trova morto dopo ore il figlio.



Il soccorso alpino della Valcellina è stato contattato per questo dalla centrale operativa del Sores di Palmanova, intorno alle 21 di ieri sera, martedì 9 gennaio, per recuperare la salma dell'uomo deceduto in località Pineda di Erto.



L'uomo O.C., 80 anni, di Erto, è stato trovato dal figlio nel casolare di sua proprietà, sul lato opposto del lago rispetto a Erto; il figlio lo aveva cercato più volte al telefono senza ottenere risposta. Il padre si era recato nel casolare al mattino ed è morto probabilmente per cause naturali.



Si è così reso necessario l'intervento di una squadra di otto uomini del Cnsas della Valcellina, compreso il medico per la constatazione del decesso, per poter recuperare e trasportare la salma lungo un tratto di strada di circa 500 metri completamente ghiacciato e percorribile in sicurezza solamente con i ramponi da ghiaccio. La salma è stata composta nella camera mortuaria di Erto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

