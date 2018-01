Monza, tenta di salire sul treno in corsa dal finestrino: 35enne cade e perde entrambe le gambe

Un uomo di trentacinque anni, di origine nordafricana, ha subito la semiamputazione delle gambe, dopo essere caduto sui binari nel tentativo di salire sul treno in movimento, passando dal finestrino, ieri pomeriggio, poco dopo le 18.30 nella stazione di Carate Brianza (Monza).



Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di arrampicarsi sul convoglio proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bergamo, nonostante fosse in partenza. Dopo essere caduto sui binari, il macchinista non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo, è rimasto schiacciato sulle rotaie dal ginocchio in giù. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto indaga la Polfer.

Domenica 21 Gennaio 2018



