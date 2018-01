Milano, tragedia alla fonderia: dichiarato morto anche il quarto operaio

È in corso l'accertamento di morte cerebrale per Giancarlo Barbieri, 62 anni, uno degli operai coinvolti nell'incidente alla Lamina avvenuto martedì, che ha provocato la morte di altre tre persone, compreso suo fratello Arrigo. L'uomo si trova nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il periodo di osservazione per decretarne la morte è di 6 ore dall'inizio dell'accertamento.

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA