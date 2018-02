Milano, si salva dall'accusa di stalking per un corto circuito legislativo: paradosso in Cassazione

Un uomo condannato dal tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano per stalking si è salvato, in extremis, in Cassazione, in un cortocircuito giudiziario, grazie all'estinzione del reato per condotta riparatoria. Un beneficio poi escluso per legge per chi è accusato di atti persecutori, ma la soppressione è entrata in vigore proprio il giorno dopo la decisione della Cassazione sul caso specifico.



L'imputato, un direttore di supermercato in un centro commerciale, aveva risarcito la vittima, una collega con cui aveva avuto una relazione, prima dell'avvio del processo di primo grado, tanto che la donna non si era costituita parte civile. Tuttavia in primo grado l'uomo è stato condannato e così pure in appello, con uno sconto di pena dovuto proprio all'avvenuto risarcimento.



L'uomo ha fatto però ricorso e il processo è arrivato davanti alla Cassazione che ha applicato la norma, approvata con la riforma penale la primavera scorsa, che ha introdotto nel codice penale (art 162 ter) la possibilità di estinguere i reati procedibili a querela in caso di condotte riparatorie.



Una disposizione che aveva suscitato allarme e proteste di associazioni e centri antiviolenza ed è stata poi modificata, con la legge di conversione del decreto fiscale, a dicembre, sopprimendo il beneficio per chi fosse accusato di atti persecutori.



Ma la norma è rimasta in vigore quanto basta per far dichiarare alla Cassazione, in questo caso, estinto il reato,

puntando sul fatto che la donna si era dichiarata soddisfatta del risarcimento, prima dell'avvio del processo.

Ironia della sorte, la legge che ha modificato la disposizione è stata approvata il 4 dicembre scorso, ed è entrata in vigore il 6 dicembre, mentre la decisione della Cassazione - di cui oggi sono state pubblicate le motivazioni, è del 5 dicembre. «Pure nella consapevolezza della intervenuta approvazione» della legge - scrive la quinta sezione penale della Cassazione - «non resta che prendere atto» che non è ancora entrata in vigore «e, comunque, ne sarebbe dubbia l'applicabilità retroattiva».

