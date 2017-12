Milano, scala l'albero di Natale in piazza per togliere la croce: fermato migrante

Un 21enne di origine gambiana si è arrampicato sull'albero di Natale in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, per togliere la croce. Il giovane, in stato di alterazione, è stato fermato prima che riuscisse nel suo intento ed è stato portato in Questura per essere identificato e denunciato.



L'episodio è avvenuto venerdì ma è stato reso noto soltanto sabato. «Dopo la porta tunisina nel bel mezzo della piazza, adesso ci mancava anche un cittadino africano che cerca di sottrarre i simboli del Natale» ha commentato Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia. «E tutto questo - ha aggiunto - avviene nel giorno in cui Sala dice sì all'esposizione del barcone dei migranti a Milano, un'operazione che costerà 500mila euro».

