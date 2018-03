Milano, colpisce con un pugno un poliziotto durante l'udienza: chiede scusa, ma resta in carcere

Ha colpito con un pugno un poliziotto e ha anche cercato di rubargli la pistola d'ordinanza. Il tutto all'interno di un'aula di tribunale, di fronte al giudice che stava celebrando il processo a suo carico con rito direttissimo. Per l'imputato, un marocchino di 35 anni, è quindi scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. La misura è stata convalidata questa mattina dal giudice Mariapia Galli. Davanti al magistrato, l'uomo si è scusato: «Chiedo scusa all'Italia intera per il mio gesto». Il processo a carico dello straniero, irregolare e senza fissa dimora, è stato aggiornato al prossimo 8 marzo.



Ieri l'uomo si trovava di fronte al giudice Marco Formentin per una vicenda di spaccio all'interno del carcere nel quale era già recluso. Il poliziotto aggredito in un primo momento ha anche perso conoscenza e poi è stato portato in ospedale per accertamenti (la prognosi è di dieci giorni). Il giudice Galli oggi ha ordinato anche l'espulsione del marocchino quando avrà finito di scontare le pene.

Gioved├Č 1 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA