Milano, pugile aggredisce la compagna e poi picchia e ferisce 4 agenti

Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 32enne pugile italiano di origini dominicane che ha aggredito alcuni agenti di polizia e danneggiato una macchina di servizio a seguito di un intervento per lite in strada in via delle Forze Armate a Milano la scorsa notte all'una.



L'uomo, che aveva già aggredito la compagna dopo un litigio, all'arrivo degli agenti ne ha picchiato uno, che ha riportato ferite per 15 giorni di prognosi. Altri 3 agenti che hanno tentato di fermarlo hanno riportato ferite per una prognosi di 6 giorni ciascuno. Una volta portato nella vettura della Polizia per raggiungere la Questura, l'uomo ha infranto un finestrino cercando di opporsi all'arresto. Ha piccoli precedenti, è accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato.









Domenica 11 Febbraio 2018



