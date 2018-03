Milano, uccide l'anziana vicina per rubarle l'oro: arrestato

L'ha uccisa per rubarle pochi grammi di oro: una fede nuziale, un orologio, una collanina e un orecchino. Renato Modugno, di 53 anni, è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio di Antonietta Migliorati, la pensionata di 73 anni uccisa il 17 agosto scorso nella sua abitazione in via Belvedere, a Rho (Milano). Gli investigatori sono arrivati a lui ricostruendo le presenze nel palazzo all'ora del delitto, tra le 16.15 e le 17. A incastrare l'indagato, sono state le tracce biologiche trovate sulla vittima dagli specialisti del Ris. Modugno ha precedenti per rapina e furto risalenti alla metà degli anni Ottanta, vive a Varese, ma per molto tempo è stato il vicino di casa della vittima: abitava al piano superiore insieme alla ex moglie.



Dopo la separazione, Modugno ha continuato a frequentare il palazzo per stare vicino al figlio. La richiesta di arresto è stata inoltrata dai pm Antonio Cristillo e Laura Pedio il 30 ottobre scorso. Modugno è stato catturato proprio nell'appartamento della ex compagna. L'arma del delitto non è stata ancora trovata, ma la ricostruzione di quel giorno, per la procura, è chiara: Modugno sarebbe entrato a casa della pensionata e l'avrebbe aggredita in salotto colpendola a mani nude. La donna avrebbe tentato di difendersi. In bagno, l'indagato le avrebbe sferrato nove coltellate e, quando era ormai inerme, la avrebbe derubata. Il 53enne aveva bisogno di soldi: poche settimane prima dell'omicidio, in luglio, la banca gli aveva negato un prestito da 3.100 euro.

