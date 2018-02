Milano, litiga con il vicino e gli incendia casa: la vittima lo aveva già denunciato

Ha dissapori con il vicino e gli incendia l'appartamento. È accaduto a Milano, in via Faenza, nella notte. Il 52enne, si è rifugiato sul balcone, dando l'allarme. Ad appiccare le fiamme è stato il suo dirimpettaio, 24 anni, affetto da bipolarismo, e con cui aveva avuto una discussione. Il giovane, arrestato dalla Polizia, avrebbe dato fuoco ad asciugamani imbevuti di benzina stesi davanti alla porta di casa della vittima, ora in ospedale non grave. I vigili del fuoco lo hanno salvato con i suoi 2 gatti.



Secondo quanto riferito la vittima, un milanese di 52 anni, da tempo aveva problemi con il vicino di casa contro il quale aveva per altro sporto denuncia per una lite scoppiata qualche giorno fa e finita con un pugno al volto assestato dal giovane. Ieri sera poi l'epilogo che poteva finire davvero in una tragedia. Il giovane, anche lui italiano e ora accusato di incendio doloso, nel pieno della notte, secondo la prima ricostruzione, avrebbe steso alcuni asciugamani imbevuti di benzina davanti alla porta di casa dell'uomo e poi appiccato il fuoco.



Il 52 enne, costretto a rifugiarsi sul balcone, ha quindi dato l'allarme. Salvato assieme ai suoi due gatti dai vigili del fuoco, è però finito in ospedale, al Niguarda, per alcune lievi ustioni. Gli uomini della volante del commissariato di Polizia Scalo Romana hanno arrestato il giovane, con disturbi di bipolarismo, dopo aver trovato nel suo appartamento, uno zaino con una bottiglia da un litro e mezzo con dentro della benzina e un tappo e scarpe con tracce benzina. Sul posto è intervenuta la scientifica mentre l'appartamento bruciato è ora sotto sequestro.

