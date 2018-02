Milano, lite con i Carabinieri a Expo: Sgarbi assolto in appello

Assolti in secondo grado Vittorio Sgarbi e il suo autista, Nicola Mascellani, che nel 2016 erano stati condannati rispettivamente a 5 e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, per un diverbio avuto dal critico d'arte con quattro carabinieri davanti a uno degli ingressi di Expo, nel maggio 2015. A ribaltare la sentenza, la Corte di Appello di Milano. I giudici, accogliendo sia le tesi dei difensori di Sgarbi e Mascellani, gli avvocati Giampaolo Cicconi, Paolo Rossi e Andrea Righi, che del sostituto pg Celeste Gravina, hanno stabilito che il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato originariamente a entrambi gli imputati, fosse stato assorbito da quello di oltraggio, già dichiarato estinto dopo che Sgarbi aveva risarcito con diecimila euro i quattro carabinieri e con mille euro l'Arma.



La Corte, a cui erano stati inviati gli atti dalla Cassazione, si è pronunciata anche sul ricorso presentato dal pm Ramondini contro la sentenza di primo grado. Per la Procura, infatti, il giudice della quarta sezione penale di Milano non avrebbe dovuto concedere a Sgarbi l'attenuante del risarcimento del danno, in quanto la cifra pagata dal critico d'arte sarebbe stata «irrisoria in ragione di quanto patito in termini di dileggio» dai carabinieri. Il ricorso in questione, però, è stato respinto.



Il diverbio risale al 22 maggio 2015, davanti all'ingresso "Cargo 6" dell'Expo di Milano. Negli atti della procura si legge che il critico d'arte e il suo autista arrivarono in macchina «contromano» e senza accredito, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Il tesoro d'Italia", curata dallo stesso Sgarbi. L'ex parlamentare si sarebbe rivolto con frasi ingiuriose ai militari, che si erano avvicinati al varco dell'esposizione per aiutare i vigilanti della sicurezza privata che non volevano lasciare passare l'auto. Sgarbi avrebbe anche «istigato» l'autista «a proseguire la marcia forzando volontariamente il blocco», costringendo un carabiniere ad indietreggiare per non essere investito.

Lunedì 5 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:57



