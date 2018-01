Milano, camerunense prende a sprangate un 31enne alla fermata del bus: torna l'incubo Kabobo

Un 32enne del Camerun è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri dopo aver colpito con una spranga di ferro un uomo di 31 anni in attesa alla fermata del tram 9 all'angolo tra viale Sabotino e via Ripamonti, a Milano. Il ferito, incensurato di nazionalità serba e regolare, è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico con diverse fratture alla teca cranica. Oggi sarà operato. L'episodio è avvenuto attorno alle 22.30 di ieri, a chiamare i carabinieri è stata una ragazza alla fermata che ha notato l'africano scendere dal tram e aggirarsi in zona con atteggiamento violento. Dopo averlo visto calciare un bidone della spazzatura e tentare di sradicare un paletto dal terreno, si è accorta che aveva recuperato una spranga di ferro da 80 centimetri da dietro un'edicola. Con il tubo si è avvicinato alle spalle del serbo (a lui completamente sconosciuto) e lo ha colpito con violenza alla testa più volte.



Il serbo non si è accorto dell'arrivo dell'altro uomo perché in quel momento aveva gli auricolari. Subito dopo l'aggressione il camerunense è scappato lungo via Ripamonti, dove è stato bloccato dai carabinieri del Radiomobile. Secondo quanto riferito, l'africano era in evidente stato di alterazione, bisognerà accertare se dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psichica.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA