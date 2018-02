Milano, nella Chinatown maxi sequestrati 35mila giocattoli contraffatti

Sono oltre 35 mila gli articoli di carnevale e i giocattoli contraffatti sequestrati dalla polizia locale di Milano in due diversi interventi; tre persone sono state denunciate.



Lo scorso 6 febbraio, come spiega in una nota l'amministrazione, nel corso di alcuni controlli in zona Sarpi e via Porpora, cuore della Chinatownm milanese, in due negozi sono stati trovati articoli di carnevale e giocattoli non a norma. Sono stati sequestrati complessivamente 1.050 articoli contraffatti, in prevalenza vestiti e maschere di personaggi della Marvel e giocattoli; altri 3.500 articoli di carnevale sono stati sottoposti a sequestro amministrativo perché privi dei requisiti di sicurezza stabiliti dalle direttive europee. Tre persone, i gestori dei negozi, sono state indagate per i reati di contraffazione, ricettazione, frode in commercio e per immissione sul mercato comunitario di prodotti pericolosi.



Un altro ingente sequestro di giocattoli è stato effettuato ieri sempre in zona Paolo Sarpi, dove sono stati trovati 2 6mila giocattoli importati illegalmente, oltre a 2 mila giocattoli e articoli di vario genere contraffatti e 2.600 prodotti inseriti in Rapex, il sistema d'allarme comunitario della contraffazione. A questi si aggiungono circa 25 mila batterie e accumulatori d'energia immessi sul mercato in violazione alle norme ambientali sul limite dei metalli pericolosi in esse contenuti e sul corretto smaltimento.

