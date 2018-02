Milano, carabiniere ucciso da un collega durante esercitazione in caserma

Un carabiniere è morto durante una esercitazione all'interno della caserma Montebello in via Vincenzo Monti, a Milano. Il militare di 27 anni è stato centrato da un colpo accidentale sparato da un collega. È morto durante il trasporto in ospedale.

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA