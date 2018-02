Milano, non ha le foto tessera per il permesso di soggiorno: aggredisce gli agenti dentro la Questura

Aggredisce due agenti in Questura a Milano, all'Ufficio Immigrazione. Un cittadino gambiano, D. A., 22enne,è stato arrestato perché responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Lo straniero, richiedente protezione internazionale e già destinatario della revoca delle misure di accoglienza emessa dalla prefettura di Alessandria, era privo delle foto tessera necessarie per la pratica di rinnovo del permesso di soggiorno ed è stato invitato dagli operatori dello sportello a recarsi al macchinario self service al piano terra dell'Ufficio immigrazione, per consentirgli di regolarizzare la sua posizione. In quel momento lo straniero è andato in escandescenze, proferendo frasi ingiuriose contro la Polizia.



Gli operatori, nel tentativo di tranquillizzarlo, mentre lo accompagnavano all'esterno del settore rifugiati, sono stati aggrediti dello straniero che si è scagliato prima contro un agente sferrandogli un violento pugno sul viso facendolo cadere a terra e causandogli una profonda ferita al gomito per il quale in ospedale è stato necessario apporre 3 punti di sutura con prognosi di 10 giorni, successivamente il gambiano ha aggredito un altro agente causandogli un trauma distorsivo contusivo alla mano destra con prognosi di 5 giorni. L'udienza con rito per direttissima è stata fissata per lunedì mattina. L'ufficio immigrazione si è già attivato per richiedere al Ministero un posto presso un Cpr all'atto della scarcerazione.

Sabato 3 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA