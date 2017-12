Migranti, nuovo naufragio: in 373 sbarcano a Pozzallo

La nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza Frontiere, approderà domani mattina a Pozzallo, «porto sicuro» indicato dal Mrcc (Maritime Rescue Coordination Centre) di Roma, con a bordo 373 profughi salvati in acque internazionali al largo della Libia nella notte tra Natale e Santo Stefano dalla nave umanitaria OpenArms della Ong ProActiva e dalla nave militare spagnola Santamaria del dispositivo Eunavformed.



I naufraghi, salvati in acque internazionali al largo delle coste libiche, sono stati trasferiti sulla nave Aquarius su richiesta del Mrcc di Roma ieri pomeriggio. Il primo trasferimento è avvenuto intorno alle 15.00, quando la nave Aquarius ha accolto a bordo 139 persone, tratte in salvo dalla nave OpenArms della Ong Proactiva intorno alle 4.00 del mattino del giorno di Santo Stefano. I naufraghi, che si trovavano tutti a bordo di un solo gommone, provengono da 17 differenti nazionalità: la maggioranza proviene dal Pakistan (41 persone, tra cui diverse famiglie con bambini), dal Sudan (43), dal Bangladesh (14) ma ci sono anche libici, nepalesi, eritrei e somali. Tra loro 30 minori, 8 dei quali non accompagnati, 7 bambini sotto i 13 anni e 2 donne in stato di gravidanza. Sempre ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.00, la nave Aquarius ha accolto a bordo altre 234 persone soccorse dalla nave militare spagnola Santamaria: provengono in maggioranza da Eritrea e Marocco ma anche da Libia, Etiopia, Guinea Conacry, Costa d'Avorio, Mali, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan (Nord). Tra loro vi sono 39 minori, 24 dei quali non accompagnati e 7 di meno di 13 anni.



Un giovane eritreo di 28 anni ha raccontato ai soccorritori della nave Aquarius che l'imbarcazione a bordo della quale si trovava aveva lasciato la costa libica il giorno di Natale: «Noi eritrei il 25 dicembre lo chiamiamo "Natale italiano", dal tempo in cui l'Italia aveva colonizzato l'Eritrea. Forse per questo siamo stati fortunati e siamo stati soccorsi» ha aggiunto. I trasferimenti si sono svolti rapidamente e senza incidenti, nonostante le cattive condizioni meteomarine: «Non ci aspettavamo soccorsi, in particolar modo perché il vento aveva iniziato a salire la sera prima e sembrava troppo pericoloso per un gommone insicuro tentare questo viaggio già estremamente pericoloso. Ma, in realtà, le persone sono state spinte in mare il giorno di Natale e se queste persone erano disposte a correre questo rischio, alcune con le loro famiglie, è certamente perché non avevano altra alternativa che scappare via mare», ha detto Klaus Merkle, Sar (Search and Rescue) Coordinator di Sos Mediterranee a bordo della nave Aquarius.



La nave Aquarius sta ora facendo rotta verso nord in direzione di Pozzallo su indicazione del Mrcc di Roma, mentre le condizioni metereologiche sul Mediterraneo peggiorano ancora: da oggi e fino a venerdì si prevedono infatti forti venti e onde alte 4-5 metri in zona Sar (Search and Rescue). Tra i 373 profughi ora a bordo della nave Aquarius vi sono diversi nuclei familiari con bambini e 32 minori non accompagnati, tra i quali anche due ragazzi di 14 e 13 anni che viaggiano da soli. Quattordici persone con ustioni dovute alla fuoriuscita di carburante sulle imbarcazioni ed una persona con difficoltà di deambulazione, trasportata in barella nella clinica di bordo, sono state affidate alle cure dei medici di Msf, partner sanitario a bordo della nave Aquarius.

