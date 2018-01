Migranti, naufraga gommone: tre donne morte, 83 in salvo, venti dispersi

È morta una donna che era tra i 16 migranti in condizioni critiche, tra i quali altre donne e bambini, che sono stati trasportati, da elicotteri della marina militare italiana, all'ospedale più vicino, a Sfax in Tunisia, dopo il naufragio a largo delle coste libiche di un gommone. Lo rendono noto siti tunisini e l'account twitter di Sos Mediterranee. La stessa associazione aveva riportato, sempre su Twitter, delle operazioni di soccorso di Aquarius per il «salvataggio di un gommone sgonfio. Alcune persone erano già in acqua: 83 persone salvate e sicure a bordo. Non è stato possibile rianimare 2 donne che lasciano due bambini orfani». Con la donna morta dopo il ricovero, è quindi di tre donne il bilancio delle vittime e inoltre si teme che vi sia una ventina di dispersi.



Anche il figlio della donna di quattro anni è tra i ricoverati. «Il gommone ha iniziato a sgonfiarsi. Le persone sono andate nel panico. Qualcuno mi ha spinto facendomi cadere in acqua», ha raccontato ai soccorritori dell' Aquarius un uomo del Camerun sopravvissuto alla tragedia, riporta in un altro tweet Sos Mediterranee.

