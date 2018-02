Migranti, cade l'obbligo di portarli in Italia: determinante le acque territoriali dove vengono salvati

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una nuova missione che cambia le regole e chiama l'Europa a un maggior senso di responsabilità. L'operazione Triton di salvataggio in mare, in vigore dal 2014, va in pensione e arriva l'operazione Themis. Non un accordo qualunque, ma un passo in avanti per l'Italia, visto che tra le postille sottoscritte dal Viminale e da Frontex, l'Agenzia europea di controllo delle frontiere, è previsto che i migranti soccorsi nel Mediterraneo possano essere trasferiti nel porto più vicino al punto di individuazione e...