Meteo, nel weekend piogge e freddo sull'Italia. Dalla prossima settimana torna il sereno

Freddo esu gran parte dell'Italia in questo Secondo IlMeteo.it , una veloce perturbazione seminerà piogge e locali temporali dal Centro verso il Sud.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it fa notare che nel corso del weekend le temperature notturne subiranno una sensibile diminuzione, misurando valori sottozero su gran parte della Pianura padana. Dalla prossima settimana, però, l'farà aumentare la pressione riportando il bel tempo su quasi tutte le regioni.Le temperature nel corso della prossima settimana saliranno sopra la media del periodo anche di 6/7°, con clima mite, quasi primaverile al Centro-Sud, Alpi e Prealpi. Prevista formazione di nebbia anche diffusa sulla Pianura padana, che quindi avrà un clima più freddo e un'aria via via più inquinata.