Meteo: temperature stabili, ancora pioggia e vento

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull?Italia per i prossimi giorni.



VENERDÌ 5 GENNAIO Al Nord avvio discreto, salvo foschie e nebbie in pianura. Nubi in aumento tra pomeriggio e sera con deboli piogge a carattere sparso. Temperature in lieve calo, massime tra 7 e 13. Al Centro nuvoloso con qualche debole pioggia tra Toscana e Umbria, poche nubi a carattere sparso altrove senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17. Al Sud ancora qualche fenomeno sul basso versante tirrenico ma in esaurimento serale. Abbastanza soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime comprese tra 13 e 19.



SABATO 6 GENNAIO Al Nord brutto tempo con piogge e rovesci, più diffusi al Nordovest e sulla Lombardia, nevicate mediamente dai 1000-1400m. Temperature stabili, massime tra 6 e 11. Al Centro a tratti nuvoloso sul Tirreno con qualche debole pioggia in Toscana, poco nuvoloso o al più velato altrove. Temperature in aumento, massime comprese tra 15 e 18. Al Sud tempo stabile e soleggiato con poche nuvole di passaggio al mattino, più frequenti in Campania. Temperature in aumento, clima mite per il periodo, massime comprese tra 16 e 21.



DOMENICA 7 GENNAIO Al Nord cieli chiusi al Nordovest con piogge e nevicate dai 1000-1500m. Variabilità altrove con qualche fenomeno a ridosso delle Alpi. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Centro qualche addensamento medio alto su Sardegna e Toscana, senza fenomeni. In prevalenza soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime comprese tra 15 e 19. Al Sud tempo stabile e soleggiato salvo velature e qualche addensamento a ridosso della costa ionica. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime comprese tra 17 e 22.

Gioved├Č 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA