Marina Ripa di Meana, le ultime volontà: «Nessun funerale, solo la cremazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ha vissuto tutta la vita sotto le luci della ribalta, ma per la morte, quella morte dolorosa che l'ha stroncata a poche ore dall'inizio dell'anno, Marina Ripa di Meana ha scelto il silenzio. Niente clamore, niente cerimonie. «Lei non vuole funerali, sarà cremata», spiega il figlio adottivo Andrea Cardella. Lui le è stato a fianco, come collaboratore, per molti anni, fino a quando Marina e il marito Carlo non hanno deciso di adottarlo. Negli ultimi istanti di vita, quelli dedicati al saluto degli amici e...