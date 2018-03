Trento, scompare a 16 anni, le ultime immagini a "Chi l'ha Visto?": «L'uomo nel video si faccia avanti»

LEGGI ANCHE ------> Jessica, la suocera del tranviere: "Lei era nervosa, lui voleva farle solo delle coccole"

LEGGI ANCHE Carabiniere uccide le figlie, il legale della moglie a "Chi l'ha Visto?": "Ecco perché non lo ha denunciato"

è scomparso a 16 anni e i familiari escludono che si tratti di un allontanamento volontario. L'adolescente, che i conoscenti descrivono come molto maturo per la sua età, frequenta il liceo classico a Riva Del Garda (Trento), dove vive durante la settimana, per raggiungere nel weekend la sua famiglia a Tione (Trento).Venerdì 16 febbraio ha sentito la madre al telefono intorno alle due del pomeriggio e le ha detto che prima di rientrare insieme a lei avrebbe fatto una passeggiata in montagna oppure sarebbe andato in palestra. Il cellulare però si è spento alle 15:30 e di lui non si sono più avute notizie.il video delle ultime immagini di Marco prima della scomparsa. Appello all'uomo che si vede passare poco dopo di lui verso il sentiero di Ponale il 16 febbraio dopo le 15.