Maltempo, pioggia gelata sulle autostrade: â€‹chiusi tratti di A1 e A26

Ancora maltempo e disagi.A causa della pioggia gelata (o gelicidio) sono stati chiusi tratti delle autostrade A1 e A26. La A1 è stata chiusa tra l'inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, nel Parmigiano, verso Bologna. A comunicarlo, su proprio sito Internet, è Autostrade per l'Italia. Sempre sulla A1, si legge ancora, è prevista la scorta veicoli tra il bivio A1/Fine Complanare di Piacenza e Terre di Canossa-Campegine per verifica tecnica.

Per il rischio di pioggia gelata chiuso anche il tratto dell'A26 tra Bivio con l'A10 Genova-Ventimiglia e il bivio con l'A7 Milano-Genova. Intense nevicate sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra la diramazione A7 Milano-Genova e Casale Monferrato Sud e sull'intero tratto della Diramazione Predosa-Bettole. Neve anche sull'A1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia.

Ancora neve a Milano e nell'hinterland del capoluogo lombardo. Secondo le previsioni meteorologiche però, già da domani le precipitazioni potrebbero tornare ad essere piovose, e si attende un lento rialzo delle temperature mentre al momento nella metropoli la colonnina di mercurio si attesta su +1 grado.

«Come noto, la pioggia gelata - spiega Autostrade per l'Italia - non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale. La chiusura è pertanto l'unico provvedimento atto a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti. Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in viaggio verso le zone interessate dal fenomeno della pioggia gelata».ANCORA NEVE SU MILANO