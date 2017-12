Maltempo, neve e pioggia in tutta Italia: Cortina bloccata, a Cagliari evacuato un circo

n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 centimetri, portando a 55 centimetri lo strato complessivo di neve, sul Falzarego (chiuso come gli altri passi dolomitici) 47 centimetri, a Malga Losch 64 centimetri. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte recuperando 27 autovetture rimaste bloccate dalla neve. Interventi anche per la rimozione di alberi e rami caduti in strada a causa del peso della neve. I pompieri stanno ancora rimuovendo alcune vetture abbandonate in via Faloria a Cortina.



Abbondanti nevicate anche in Trentino, dove il manto nevoso in quota è fino a 80 cm. Riguardo alla viabilità la situazione questa mattina risulta sotto controllo. Tutte le strade sono pulite e transitabili, ad eccezione dei passi dolomitici Pordoi, Sella, Fedaia e Rolle. Qualche problema permane nei pressi di Madonna di Campiglio per alcuni tratti ancora innevati. Le località sciistiche, già molto affollate, attendono ora ulteriori arrivi di turisti prima di Capodanno per quella che si prefigura come una stagione record.



Non mancano i disagi anche al Centro Sud: p er neve, sulla A24 Roma-Teramo è stato disposto il divieto temporaneo di accesso per i veicoli con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo tra Vicovaro e L'Aquila Est. Lo comunica Astral Infomobilità.



Nel napoletano mare grosso e navi ancora ferme nei porti da ieri; collegamenti sospesi per Ischia e Procida e viceversa. Solo la nave «Maria Buono» della Medmar è in partenza da Casamicciola diretta a Pozzuoli. «Ancora vento forte presente nel Golfo, secondo le previsioni dopo le 13/14 comincerà a calare pur persistendo una fastidiosa onda lunga» si apprende dal Comandante della Guardia Costiera di Ischia, Tenente di Vascello Alessio De Angelis. A causa del maltempo oggi sono soppresse le corse Laziomar Formia-Ponza delle ore 9 e 14.30 e Ponza-Formia delle 14.30; Formia-Ventotene delle 09.15 e Ventotene-Formia delle 15.00. Lo comunica Astral Infomobilità.

Ondata di maltempo anche in Sardegna con abbassamento delle temperature, vento forte e mareggiate. Alcune strade sono state chiuse nel Nuorese a causa della neve, mentre nel cagliaritano i responsabili del circo Rinaldo Orfei ieri sera hanno preferito evacuare gli spettatori in via precauzionale a causa del forte vento. Lo spettacolo era previsto per le 21 a Sestu, nell'hinterland del capoluogo. Gli spettatori nonostante la pioggia sono arrivati per godersi le esibizioni. «Erano circa 70 persone - racconta Dario Martini del circo - si sono accomodati nel tendone, noi avevamo controllato le previsioni meteo che prevedevano un rafforzamento del vento dalla mezzanotte, ma le raffiche sono aumentate. Alle 21.45, in via precauzionale, abbiamo preferito far uscire tutti gli spettatori perché il vento stava rinforzando la sua intensità».