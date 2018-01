Maltempo: frane, mareggiate e forte vento da Friuli e Veneto alla Sardegna

Inizio anno all'insegna del maltempo, soprattutto nel Nord Italia.



Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'abitato di Chievolis conduce a quello di Selva, nel comune di Tramonti di Sopra (Pordenone). L'evento si è verificato di prima mattina e non ha coinvolto persone. Le operazioni di rimozione della frana s ono state interrotte nel pomeriggio. I vigili del fuoco e il Soccorso alpino hanno reputato troppo pericoloso proseguire nella bonifica della strada, poiché i detriti continuano a scendere dal versante interessato. I soccorritori hanno anche predisposto un percorso pedonale protetto per le persone che avevano urgenza di tornare a valle dopo aver trascorso il Capodanno in montagna: una decina di villeggianti è scesa a piedi, lasciando le auto oltre la frana. Si tratta di coloro che avevano urgenze professionali. Un'altra ventina di persone ha preferito restare nelle case vacanze dove dispongono di cibo e sono raggiungibili al telefono. Domani mattina è previsto un vertice in municipio a Tramonti di Sopra alla presenza del Comune, della Protezione civile regionale e dei vigili del fuoco per decidere come procedere.

Un'altra forte nevicata, dopo quella del 27 dicembre scorso, si è abbattuta sulle montagne del Veneto. La nuova perturbazione, che ha portato anche l'acqua alta a Venezia, si è scaricata con piogge intense in pianura, dove le temperature sono risalite di qualche grado, e una fitta nevicata alle quote superiori ai 5-600 metri. Così stamane Cortina, e le altre località delle Dolomiti venete, fin nel fondovalle, si sono risvegliate sotto la neve. Fiocchi bianchi da Longarone (Belluno) in su, per i turisti in arrivo verso il Cadore, lo Zoldano e il Comelico. Dopo la giornata nera del traffico per la nevicata del 27, con tante automobili di turisti finite fuori strada per l'assenza di catene e gomme invernali, le forze dell'ordine hanno rafforzato oggi i controlli di filtro per le vetture sprovviste di equipaggiamento invernale.



Il maltempo non accenna lasciare nemmeno la Sardegna: da oggi e fino alla mezzanotte di mercoledì, infatti, sull'isola sono previsti venti di burrasca e mareggiate. La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per condizioni meteo avverse a partire sino alla mezzanotte del 3 gennaio. Al momento non si registrano disagi nei porti e negli aeroporti. Per i tecnici della Pc regionale, sono previsti «venti di ponente o di maestrale fino a burrasca sulle coste settentrionali e occidentali dell'isola. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte e la ventilazione subirà una attenuazione dal pomeriggio di martedì 2, a partire dai settori occidentali della Sardegna, con l'eccezione delle coste settentrionali della Gallura». Secondo le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica Militare di Decimomannu nei prossimi due giorni si registrerà una spiccata variabilità che porterà piogge e temporali già in serata. La situazione migliorerà nella giornata di domani, anche se ancora qualche fenomeno si potrà registrare durante la notte sui settori occidentali dell'isola. I venti, confermano gli esperti, saranno da maestrale con una velocità media di 60 chilometri orari con picchi fino a 80 chilometri orari e porteranno mareggiate nelle coste occidentali e settentrionali. Il 3 mattina il vento tenderà ad attenuarsi, ruotando giovedì da libeccio con l'arrivo anche di un lieve innalzamento delle temperature.