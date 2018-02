Macerata, morte di Pamela: il secondo trolley sarebbe di Desmond Lucky

MACERATA – Il secondo trolley in cui sono stati trovati i resti di Pamela Mastropietro sarebbe stato portato da Desmond Lucky.



Sarebbe questo l’elemento alla base della convalida del fermo del giovane nigeriano, indagato insieme a tre connazionali per la tragica fine della 18enne ritrovata fatta a pezzi in due trolley. Uno era quello che aveva usato quando se n’era andata dalla comunità, l’altro, secondo uno dei suoi coinquilini, sarebbe stato portato proprio da Desmond Lucky.

Giovedì 15 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:27



