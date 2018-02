Napoli, rapinatore ucciso, il gioielliere: «Mi ha puntato la pistola contro»

di Gigi Di Fiore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Luigi Corcione, il gioielliere che l'altra sera ha ucciso un ladro a Frattamaggiore a due passi da Napoli, sarà indagato oggi per omicidio colposo. La Procura ha spiegato che si tratta di un atto dovuto ,necessario per consentire al gioielliere di nominare un perito che assista all'autopsia del cadavere del ladro e alle prove balistiche. A Napoli Nord intanto è in atto una caccia all'uomo per catturare i due complici dell'uomo riusciti a fuggire. Ma intanto il gioielliere parla. E' provato. Luigi, il giorno...