Lotteria Italia, Biagio vince 1 milione: «Troppi soldi non li voglio, li darò a mia figlia»

di Ida Di Grazia

A poche ore dall'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia, potrebbe già esserci un vincitore dichiarato. Secondo quanto riporta vocepinerolese.it si tratterebbe di60enne, che ha acquistato il biglietto vincente del quarto premio da 1 milione di euro nella tabaccheria Gradin di via Trento."Mi trovavo nel parcheggio della discoteca dove aiuto i ragazzi a trovare posto - si legge sul sito - Poi mi hanno detto che un biglietto della lotteria è stato venduto a Pinerolo. Ho guardato il mumero ed era il mio. Ancora un po' mi prendeva un infarto". Il biglietto "lo avevo comprato per mia figlia per farle un regalo - ha detto ancora - e in effetti è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Le ho detto è tuo fanne ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane io il mio tempo l'ho fatto".