Lodi, travolse e uccise con il Suv un bimbo di 5 anni: condannato a un anno

Aveva investito e ucciso un bambino fuori della scuola. Un uomo di 39 anni è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, e all'integrale risarcimento dei danni ai familiari, per aver colpito con il suo suv il piccolo di 5 anni nel parcheggio antistante la materna di Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi, la mattina dell'11 gennaio 2012.



Secondo l'accusa l'uomo, che a sua volta stava accompagnando il proprio figlio all'asilo, aveva l'obbligo di adottare tutte le cautele per evitare la tragedia, anche se durante il processo diverse perizie hanno evidenziato che la conformazione della vettura e la presenza di segnaletica e ostacoli nel parcheggio avrebbero creato diversi «punti morti» con visuale parzialmente ostruita, che avrebbero impedito al conducente di vedere il bambino che camminava tra gli spazi di sosta.

