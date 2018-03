Milano, militante leghista aggredito con un'ascia

Un militante della Lega ha denunciato di aver subito un tentativo di aggressione con arma da taglio in via Bellerio, a Milano, nel pomeriggio, strada in cui c'è la sede della Lega, dove si era tenuta la conferenza stampa di Matteo Salvini. Una persona è stata fermata dai carabinieri, peraltro proprio nelle vicinanze. «Ha chiesto se ero un leghista e ha estratto un'ascia», ha sostenuto la vittima. Sul fatto che si sia trattato di un'ascia non ci sono conferme ufficiali.

Lunedì 5 Marzo 2018



