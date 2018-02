Palermo, pm respinge richiesta di archiviazione per Crocetta ed Ingroia

l gip di Palermo Fabio Pilato non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla pm Claudia Ferrari nei confronti dell'ex magistrato Antonio Ingroia e dell'ex presidente della Regione Rosario Crocetta accusati,

rispettivamente, di falso e abuso d'ufficio.



Il giudice ha fissato un'udienza in cui le parti dovranno discutere. L'inchiesta ha ad oggetto la nomina di Ingroia, da parte delle giunte Crocetta, a commissario straordinario della provincia di Trapani. L'incarico sarebbe incompatibile, secondo l'Anac, l'autorità Anticorruzione, con quello di amministratore della società regionale Sicilia e Servizi. Ma per il pm, che ha chiesto l'archiviazione, non ci sarebbero gli estremi per sostenere l'accusa in giudizio.

Gioved├Č 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA