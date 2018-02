Pordenone, cade nel capannone mentre lavora: batte la testa e sviene: è grave

di Paola Treppo

Infortunio sul lavoro a Barbeano di Spilimbergo dove un uomo che stava lavorando in un capannone è caduto da un'altezza di circa due metri e, rovinando al suolo, ha battuto con violenza la testa, riportando un grave trauma al capo.



L'uomo 59 anni, ha perso conoscenza ed è stato subito soccorso dalle persone che erano lì con lui in quel momento; è partita subito una chiamata al numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112, e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido.



Stabilizzato sul posto, il 59enne è stato trasportato in volo in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. L'infortunio è accaduto poco dopo le 11 e 30 di oggi, mercoledì 21 febbraio, al civico 4 di via Spilimbergo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale dell'azienda sanitaria.

Mercoledì 21 Febbraio 2018



