Portogruaro, schianto tra due auto e un tir: due morti fra le lamiere

di Marco Corazza

PORTOGRUARO-. I sanitari del 118 con i Vigili del fuoco hanno invece estratto una persona da una potente Mercedes, che è stato trasferita in ospedale in gravi condizioni.L'incidente è accaduto questa mattina verso le 10 lungo la Statale 14 al confine tra i comuni di Concordia e Portogruaro, nella località di(Venezia). Secondo una prima sommaria ricostruzione della Polizia locale del Portogruarese, diretta da Thoma Poles, l'incidente si è verificato per lo. Nel botto, in prossimità della "Casa del Trattore" sono rimaste coinvolte unaed una, coinvolgendo anche un camion. Immediato l'intervento dei sanitari giunti con due ambulanze e l'elicottero, assieme ai Vigili del fuoco. Purtroppo per le due persone a bordo della Fiat, i coniugi Sante Dazzan, 71 anni e Luisa Vianello, 67, non c'è stato niente da fare. Ferito grave invece il conducente della Mercedes. La Statale è stata chiusa al traffico.