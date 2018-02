Treviso, investita da un 86enne mentre attraversa: muore una maestra

Tremendo incidente questa mattina e per una insegnante di Mestre non c'è stato nulla da fare. Alle 7.15, Anna Michilin, 62 anni, è stata investita da un'auto guidata da un 86enne lungo il Terraglio all'altezza di Preganziol. La donna, insegnante elementare a Mestre, stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus che utilizza ogni mattina per recarsi al lavoro. Il conducente della vettura, complice la pioggia e il buio del mattino, non l'ha vista in tempo e l'ha trascinata per alcuni metri prima di arrestare il veicolo. L'insegnante è morta poco dopo durante il trasporto in ospedale. Originaria di Mestre, ma residente da tempo a Preganziol, lascia marito e due figli.