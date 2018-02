Padova, accompagna il marito al lavoro poi l'incidente: muore mamma, grave bimba di 5 anni

Fa scendere il marito davanti al posto di lavoro, lo saluta, come tutte le mattine e riparte: deve accompagnare la figlioletta di cinque anni a scuola. Ma la tragedia si consuma dopo qualche istante, sotto gli occhi dell'uomo, impotente: tre auto, fra le quali quella sulla quale viaggiano moglie e figlia, si scontrano, due frontalmente, una terza le tampona. La moglie,, muore sul colpo, larestae viene trasportata in ospedale in elicottero. Una famiglia distrutta in una manciata di secondi. Il padre e marito non ha retto, ha avuto uned è stato portato in ospedale.Questo il terribile bolancio dell'incidente avvenuto questa mattina, martedì 27 febbraio, alle 7.30 sulla Statale 16, nel comune di Due Carrare, proprio davanti al multisala Cineplex. La vittima viaggiava a bordo di una Toyota Aygo. Ferito il conducente di una Fiat Punto portato pure lui in ospedale,che era a bordo di una Opel Corsa. Sul posto il suem e i carabinieri per i rilievi di rito.