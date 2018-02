Il caos binari/ L’inefficienza dietro gli scambi bloccati dal gelo

di Andrea Giuricin

L’Italia è rimasta spezzata in due non tanto per la neve, quanto per l’inefficienza che si è registrata a Roma. La capitale d’Italia è rimasta completamente bloccata con mezzi pubblici ridotti al lumicino e il traffico bloccato. I collegamenti verso l’aeroporto di Fiumicino sono stati cancellati così come l’alta velocità da nord a sud. Treni cancellati o ritardi di ore sono state la normalità in una giornata campale per la città gestita da Virginia Raggi. Le...