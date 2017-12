Gualtiero Marchesi, i funerali venerdì a Milano

I funerali di Gualtiero Marchesi si terranno venerdì 29 dicembre alle 11 nella Chiesa Santa Maria del Suffragio a Milano. Marchesi riposerà accanto ad Antonietta e ai suoi cari nel cimitero di San Zenone Po. Lo comunica la Fondazione Gualtiero Marchesi che ricorda il celebre chef come «il cuoco, il Maestro e l'uomo di cultura. Uno spirito libero, arguto e coraggioso che con la sua cucina, basata sulla materia, l'essenzialitt e l'eleganza ha rivoluzionato la tradizione diventando un esempio per i futuri cuochi». Per le esequie, «non fiori ma sostegno alla Fondazione Gualtiero Marchesi Banca Prossima, Filiale 5000, Milano IBAN IT63M0335901600100000011633»

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:22



