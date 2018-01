Treviso, il "giudice sceriffo" Mascolo vuole candidarsi. In un'intervista disse: «Lo Stato non può proteggerci, giro armato»

Il magistrato "sceriffo" vuole candidarsi alle prossime elezioni politiche. Angelo Raffaele Mascolo, giudice in servizio al Tribunale di Treviso, intende presentarsi con la lista di centrodestra "Noi con l'Italia" ed ha chiesto l'aspettativa. Per domani mattina alle 9 è stato convocato un plenum straordinario del Csm che delibererà in merito. Nel marzo scorso Mascolo, prima in una lettera ai quotidiani veneti e poi in alcune interviste, aveva affermato che lo Stato «non è più in condizioni di garantire la sicurezza dei cittadini, anzi semplicemente non c'è più. D'ora in poi faccio da me: quando esco di casa mi metto in tasca la pistola».



Parole che avevano suscitato polemiche e l'apertura di una pratica al Csm. Il testo unico che disciplina l'elezione alla Camera dei Deputati e che all'articolo 8 norma l'accesso dei magistrati prevede che questi «non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa». Inoltre, indica ancora la norma, «i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni».



«Mi sento di appartenere ad un centrodestra moderato», ha detto Mascolo, spiegando la ragione della scelta che l'ha condotto ad aderire alla lista di "Noi con l'Italia", la cosiddetta "Quarta gamba" di Raffaele Fitto e Roberto Cesa e non - come qualcuno si poteva attendere - all'area leghista. «La politica - ha poi osservato il magistrato - è un servizio e non un privilegio e se i migliori non si mettono in gioco andranno avanti sempre i mediocri». Il giudice non ha voluto precisare se, negli ultimi mesi, gli siano state avanzate altre proposte di impegno politico. Rispondendo a una domanda su una sua eventuale intenzione di abbandonare la magistratura, Mascolo ha detto soltanto di attendere l'evolversi degli eventi perché, ha concluso, «non è detto che io passi»

