Giornata della Memoria, le celebrazioni tra documenti, testimoni e mostre

Tanti gli appuntamenti oggi, sabato 27 gennaio, per la Giornata della Memoria che celebra gli ottant'anni dalla follia delle leggi razziali emanate nel 1938. Per l'evento, il Ministero dei beni culturali pubblica sui propri canali social i documenti originali dell'Archivio Centrale dello Stato e della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, per ricostruire la discriminazione di decine di migliaia di cittadini italiani espulsi dalle scuole e dai luoghi di lavoro, l'esproprio dei loro beni e infine la deportazione e morte di molti di loro nei campi di concentramento. I materiali saranno pubblicati

nell'arco dell'intera giornata sugli account Instagram museitaliani, Facebook MiBACT e Twitter MiBACT.



Dal Regio Decreto di Vittorio Emanuele III che proibisce il matrimonio del «cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza» alle bozze dei «grafici della follia» elaborati dalla Direzione Generale Demografia e Razza del Ministero dell'Interno per stabilire la purezza del sangue, dalle perizie di esproprio di beni appartenenti a cittadini ebrei alle precettazioni per il lavoro coatto, dalla lettera del Ministro dell'Educazione Nazionale Bottai per il «censimento del personale di razza ebraica» alla disposizione impartita dal Sottosegretario al Ministero dell'Interno Buffarini-Guidi al Capo della Polizia Bocchini per la realizzazione di campi di concentramento per ebrei alla vigilia della guerra, dalle disposizioni di polizia sulle attività ebraiche al progetto per il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, dalle copertine della rivista «La difesa della razza» fino al frontespizio del manoscritto del

romanzo «La storia» di Elsa Morante, i materiali restituiscono nero su bianco la verità di una pagina buia della storia italiana di cui oggi è fondamentale rinnovare il doloroso ricordo. Le immagini dei documenti con le relative didascalie sono disponibili sul sito del MiBACT all'indirizzo www.beniculturali.it/giornatadellamemoria».

